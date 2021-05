Dal 15 giugno il lungomare di Mondello sarà pedonalizzato. Il cronoprogramma e i dettagli sono stati definiti oggi durante una riunione della giunta. Una decisione che non ha mancato di porgere il fianco alle polemiche in Consiglio, viste le tempistiche e il mancato coinvolgimento di alcune parti in causa. «La pedonalizzazione sarà articolata in due fasi - comunicano da Palazzo delle Aquile - Dal 15 giugno, formale avvio della stagione balneare, sarà pedonale il tratto di via Regina Elena tra via Teti e via Glauco ; dal 20 luglio sarà estesa la pedonalizzazione all’intero lungomare: da via Teti fino alla piazza di Valdesi».

Dal 15 giugno il lungomare di Mondello sarà pedonalizzato. Il cronoprogramma e i dettagli sono stati definiti oggi durante una riunione della giunta. Una decisione che non ha mancato di porgere il fianco alle polemiche in Consiglio, viste le tempistiche e il mancato coinvolgimento di alcune parti in causa. «La pedonalizzazione sarà articolata in due fasi - comunicano da Palazzo delle Aquile - Dal 15 giugno, formale avvio della stagione balneare, sarà pedonale il tratto di via Regina Elena tra via Teti e via Glauco; dal 20 luglio sarà estesa la pedonalizzazione all’intero lungomare: da via Teti fino alla piazza di Valdesi».

L’area pedonale sarà collegata con il parcheggio di via Galatea da una navetta gratuita, mentre l’accesso alla piazza di Mondello sarà consentito esclusivamente per ragioni legate al carico e scarico merci, alle esigenze di residenti, domiciliati, clienti degli hotel e degli stabilimenti balneari. «Una scelta strategica che contribuirà a rendere più vivibile e a ridare slancio alla borgata marinara - le parole del sindaco Leoluca Orlando - Mondello, in questi ultimi mesi, ha sofferto particolarmente i provvedimenti necessari ad arginare la diffusione del virus e la pedonalizzazione sarà decisiva alla ripresa economica». Ora la palla passa a Fabio Giambrone e Giusto Catania, che avranno il compito di pianificare la messa in atto del provvedimento con il coinvolgimento di Amat e polizia municipale.

«Purtroppo, ancora una volta, le appartenenze politiche e le ostinate prese di posizione dei singoli prevalgono sulle reali esigenze del territorio - contesta Ottavio Zacco, consigliere di Italia Viva, lamentando un mancato coinvolgimento dopo le riunioni e gli incontri organizzati nei mesi passati - Mi scuso con tutti i commercianti e con le associazioni che ho coinvolto in questi mesi sacrificando il loro tempo, sperando di raggiungere un risultato condiviso con l'amministrazione comunale, mentre oggi ci ritroviamo a dover subire una scelta imposta dall'alto».

«Mondello è pronta per la pedonalizzazione, ma non a queste condizioni e con le molteplici criticità di viabilità presenti soprattutto nel lungomare di Valdesi che vedrebbe penalizzare alcune attività importanti come la farmacia. Auspico che l'amministrazione, che ha dimenticato troppo in fretta la collaborazione avviata con alcuni consiglieri espressione del territorio, non trascuri le attività della borgata marinara che vivono in uno stato di enorme sofferenza, per il resto attendiamo di conoscere nel dettaglio le ordinanze - conclude Zacco - Leggo che l'area pedonale sarà collegata con il parcheggio di via Galatea da una navetta gratuita, dimostrazione che non si conosce il territorio».