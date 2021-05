Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, è risultato positivo al tampone per l'identificazione del Covid-19. Usa poche parole la Curia del capoluogo per dare l'annuncio, specificando comunque che «Le sue condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione e l'arcivescovo è costantemente monitorato così come prevedono i protocolli sanitari specifici»