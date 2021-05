Un boato e subito dopo i vetri in frantumi e il fumo nero. Il fatto è avvenuto all'interno di una macelleria etnica di piazza Giulio Cesar e a Palermo accanto alla stazione centrale sul lato del capolinea del tram. Poco prima delle 19 una bombola del gas è esplosa per cause che i vigili del fuoco stanno ancora accertando.

Un boato e subito dopo i vetri in frantumi e il fumo nero. Il fatto è avvenuto all'interno di una macelleria etnica di piazza Giulio Cesare a Palermo accanto alla stazione centrale sul lato del capolinea del tram. Poco prima delle 19 una bombola del gas è esplosa per cause che i vigili del fuoco stanno ancora accertando.

Secondo le prima informazioni sono cinque i feriti trasportati in ospedale. Si tratterebbe di clienti e dipendenti dell'attività commerciale. Uno di loro è in codice rosso con ustioni gravi, due in codice giallo e gli altri con ferite leggere. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che hanno messo in sicurezza l'area.