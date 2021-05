Chiusura del cerchio molto positiva. In linea con le aspettative e soprattutto le speranze del Palermo: vittoria sul campo della Virtus Francavilla e , in virtù del mancato successo del Foggia fermato in casa dal Catania, settimo posto in classifica. Che domenica prossima consentirà ai rosanero di affrontare l’ottava, cioè il Teramo che vincendo tra le mura amiche contro la Viterbese ha superato il Foggia, in casa e con due risultati su tre a disposizione. Il raggiungimento dell’obiettivo, in ogni caso, passava inevitabilmente dal 'comportamento' del Palermo in terra pugliese e gli uomini di Filippi hanno 'fatto il proprio dovere' conquistando l’intera posta in palio (3-1 il risultato finale) nell’ultima giornata della regular season del girone C. Una vittoria nel segno di Valente , grande protagonista del match disputato sul sintetico dello stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana con una doppietta che, dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa realizzato al 21’ da Nunzella libero all’altezza del dischetto di rigore di battere Pelagotti con un comodo piatto destro su assist di dall’out destro, ha indirizzato la gara sui binari rosanero.

Chiusura del cerchio molto positiva. In linea con le aspettative e soprattutto le speranze del Palermo: vittoria sul campo della Virtus Francavilla e, in virtù del mancato successo del Foggia fermato in casa dal Catania, settimo posto in classifica. Che domenica prossima consentirà ai rosanero di affrontare l’ottava, cioè il Teramo che vincendo tra le mura amiche contro la Viterbese ha superato il Foggia, in casa e con due risultati su tre a disposizione. Il raggiungimento dell’obiettivo, in ogni caso, passava inevitabilmente dal 'comportamento' del Palermo in terra pugliese e gli uomini di Filippi hanno 'fatto il proprio dovere' conquistando l’intera posta in palio (3-1 il risultato finale) nell’ultima giornata della regular season del girone C. Una vittoria nel segno di Valente, grande protagonista del match disputato sul sintetico dello stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana con una doppietta che, dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa realizzato al 21’ da Nunzella libero all’altezza del dischetto di rigore di battere Pelagotti con un comodo piatto destro su assist di dall’out destro, ha indirizzato la gara sui binari rosanero.

Bello al 29’ il primo gol dell’esterno sinistro con un angolato colpo di testa propiziato da un cross di un ispirato De Rose ma il confronto non regge se il termine di paragone è la prodezza a tre minuti dal 45’: una rete da antologia con una splendida conclusione al volo (su un cross di Broh, schierato nell’undici iniziale come trequartista nel 3-4-2-1 al fianco di Floriano) sotto l’incrocio dei pali in virtù di una perfetta coordinazione che, ovviamente con le dovute proporzioni, ha ricordato la meravigliosa parabola disegnata da Van Basten a Monaco di Baviera nella finale degli Europei del 1988 Olanda-Unione Sovietica. E il numero 14 rosanero avrebbe potuto realizzare anche una tripletta se subito dopo l’1-2 e al 19’ della ripresa non avesse fallito la marcatura da ottima posizione. Sarebbe stata la classica ciliegina su una torta comunque molto gustosa e preparata con buonissimi ingredienti: qualità al servizio della squadra, tanta corsa e disponibilità al sacrificio richiesta dal ruolo a tutta fascia ritagliato per lui dal tecnico Filippi. Che chiude la stagione regolare con una media personale di due punti a partita (sei vittorie, due pareggi e due sconfitte il suo score da allenatore titolare dopo l’esonero di Boscaglia) e che può iniziare a proiettarsi con fiducia verso i playoff prendendo spunto dai segnali provenienti da questa partita.

L’imprevedibilità della sua squadra implica anche questo: la legittima preoccupazione dettata dal modo in cui era maturato il successo interno con la Cavese lascia il posto ad un (cauto) ottimismo alimentato dalle risposte fornite ieri sera dal gruppo in terra pugliese. Anche se la compagine di Colombo (subentrato lo scorso 18 marzo all’esonerato Trocini) non aveva molto da chiedere al campionato essendo ormai salva e fuori dai playoff, non era una partita semplice quella dei rosanero contro un avversario bene organizzato e sceso in campo con la mente libera. Se i pugliesi dopo il momentaneo 1-0 hanno perso gradualmente sicurezze e punti di riferimento il ‘merito’ è di un Palermo compatto e motivato, bravo a non lasciarsi condizionare dalle diverse defezioni e a rimanere concentrato sul proprio impegno senza fare calcoli di alcun tipo. Proprio come se la partita contro la Virtus Francavilla fosse davvero l’ultima. L’hanno interpretata in questo modo anche i subentrati Saraniti e Silipo, autore al 60’ del definitivo 3-1 su assist dell’attaccante palermitano.