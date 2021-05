L'Ufficio Nazionale per i Beni culturali ecclesiastici e l'Edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana ha concesso due contributi per un totale di 320mila euro per finanziare il progetto di restauro e l'adeguamento degli impianti della chiesa di Santo Stefano di Cefalù e i progetti per dotare degli impianti di sicurezza quattro chiese della diocesi della cittadina normanna.