Un 57enne di Termini Imerese è finito in carcere, dopo che il gip del locale tribunale ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di custodia cautelare per il reato di maltrattameni nei confronti della moglie.

Gli agenti della polizia sono intervenuti nell'abitazione della coppia, per sedare una lite. La donna ha raccontato di essere stata aggredita in presenza dei figli. Al momento della denuncia ha detto di essere stata presa più volte a schiaffi, calci e pugni. Per questo la donna è stata portata in una casa protetta.