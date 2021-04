Un internet point in via del Berrettaro , nel quartiere Borgo Nuovo, ha continuato a offrire servizi al pubblico, violando l'obbligo di sospensione delle attività previsto dalle normative per il contenimento della pandemia dovuta al Covid-19 . Durante un controllo, la polizia ha eseguito un accesso ispettivo e ha constatato le irregolarità .

Un internet point in via del Berrettaro, nel quartiere Borgo Nuovo, ha continuato a offrire servizi al pubblico, violando l'obbligo di sospensione delle attività previsto dalle normative per il contenimento della pandemia dovuta al Covid-19. Durante un controllo, la polizia ha eseguito un accesso ispettivo e ha constatato le irregolarità.

All’interno del locale, pur non riscontrando la raccolta abusiva di scommesse sportive, si è accertata l’attività di ricarica dei conti gioco degli utenti per le scommesse sportive e all’esterno sono state identificate sei persone, delle quali alcune con precedenti di polizia. Per questo, per l'esercizio commerciale è stata disposta la chiusura per cinque giorni ed è stata elevata una sanzione che va dai 400 ai 2000 euro.

Al titolare era già stata contestata l’infrazione alle prescrizioni per il contenimento del rischio epidemiologico lo scorso febbraio. Pertanto si valuterà l'adozione di eventuali ulteriori sanzioni da parte degli organi competenti.