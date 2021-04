Un 30enne è stato arrestato per rapina a mano armata. L'uomo, un incensurato residente nel quartiere palermitano di Oreto, lo scorso 19 agosto, insieme a un complice, aveva assalito un rifornimento di via Francesco Paolo Di Blasi. In quell'occasione i due, coperti da caschi e occhiali da sole, hanno minacciato il dipendente del distributore con una rivoltella, per poi rubare 200 euro e fuggire su uno scooter.