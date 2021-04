Sono Toni Sala e Cettina Martorana i due nuovi assessori scelti dal sindaco Leoluca Orlando per completare la rosa della giunta. Al primo, consigliere di Avanti Insieme - primo esponente a entrare in giunta per la lista civica -, ingegnere all'Ismett, avrà la delega al Patrimonio, transitata per un breve periodo tra le mani di Toni Costumati, dimissionario assessore in quota Italia Viva , così come il collega Leopoldo Piampiano. Una delega pesante, non fosse che per il fatto che comprende al suo interno la responsabilità dei cimiteri. Starà a Sala, dunque, tentare di risolvere una delle questioni più spinose di tutta la legislatura, quella relativa all' emergenza sepolture , con quasi 900 bare in attesa di collocazione.

Sono Toni Sala e Cettina Martorana i due nuovi assessori scelti dal sindaco Leoluca Orlando per completare la rosa della giunta. Al primo, consigliere di Avanti Insieme - primo esponente a entrare in giunta per la lista civica -, ingegnere all'Ismett, avrà la delega al Patrimonio, transitata per un breve periodo tra le mani di Toni Costumati, dimissionario assessore in quota Italia Viva, così come il collega Leopoldo Piampiano. Una delega pesante, non fosse che per il fatto che comprende al suo interno la responsabilità dei cimiteri. Starà a Sala, dunque, tentare di risolvere una delle questioni più spinose di tutta la legislatura, quella relativa all'emergenza sepolture, con quasi 900 bare in attesa di collocazione.

Cettina Martorana è invece il vero volto nuovo della giunta. Commercialista, revisora legale, segretaria del consiglio di disciplina dell'Ordine dei commercialisti, ha diretto finora il collegio sindacale della Sispi. Per decidere del suo esordio in politica ha preferito prendersi un giorno di tempo per riflettere, motivo per cui la prima conferenza stampa di presentazione dei nuovi assessori era stata annullata. 24 ore che sono state comunque chiarificatrici per la neoassessora. Tornano a Sergio Marino invece le deleghe al Verde e ai rapporti con la Reset, lasciate anche queste scoperte da Costumati.

Sala, a cui vanno anche le deleghe ai Beni confiscati, ai diritti degli animali e all'igiene pubblica, da par suo, ha annunciato che manterrà comunque il posto in consiglio comunale e che la sua priorità, come comprensibile, sarà quella di garantire finalmente delle degne sepolture alle salme in attesa. «La scelta di due professionisti che mettono al servizio della città il loro amore per Palermo ma anche la loro professionalità è la garanzia migliore rispetto a tentativi di frantumazione, di rissa, di contrasti - commenta Orlando - Vado avanti con quei consiglieri comunali che hanno confermato la conferenza rispetto alle elezioni del 2017 e chiamando tutti alle proprie responsabilità, il sindaco anzitutto, l'intera giunta e i due nuovi assessori: la dottoressa Martorana, che voglio ringraziare per il contributo che darà alle attività economiche con la sua professionalità di esperta di bilanci di azienda e l'ingegnere Toni Sala per il contributo che darà per quanto riguarda la gestione del patrimonio comunale, ma anche per affrontare il tema dei beni confiscati e dei cimiteri. Ovviamente la responsabilità è sempre mia e non farò mai mancare il mio sostegno».