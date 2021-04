Riaperta la riserva naturale dello Zingaro dopo il devastante incendio del 29 agosto 2020, che ha interessato circa 1400 ettari di territorio. Era stata chiusa dalla Regione siciliana per motivi di sicurezza. Questa mattina l'assessore regionale del Territorio e Ambiente, Toto Cordaro, l'assessore regionale dell'Agricoltura Toni Scilla e il dirigente generale del dipartimento Sviluppo rurale e territoriale, Mario Candore, hanno fatto un sopralluogo per verificare i lavori effettuati in questi mesi e hanno dato il via libera alla fruizione.