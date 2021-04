Un sorriso a metà. L’emoticon valido mercoledì scorso in relazione alla soddisfazione per la qualificazione aritmetica ai playoff e contestualmente alla consapevolezza che è in salita la strada per il settimo posto in classifica può essere riprodotto in occasione del successo casalingo per 3-2 contro il fanalino di coda Cavese nella penultima giornata della stagione regolare. Un sorriso a metà 'rende l’idea' perché questa vittoria , la seconda consecutiva al Barbera, è un mix di aspetti positivi e negativi. Un contenitore all’interno del quale la gioia dettata dalla conquista dei tre punti, che consentono agli uomini di Filippi di superare il Teramo (che ha pareggiato ad Avellino) e flirtare con il settimo posto avendo agganciato a quota 50 punti il Foggia sconfitto a Castellammare di Stabia, si mescola con tutta quella serie di difetti (tecnici e di natura caratteriale) da cui la squadra non riesce proprio a svincolarsi. Ed è questo l’aspetto più allarmante in vista dei playoff, inevitabile punto di riferimento nel momento in cui i rosa nei giorni scorsi hanno avuto il supporto della matematica.

Un sorriso a metà. L’emoticon valido mercoledì scorso in relazione alla soddisfazione per la qualificazione aritmetica ai playoff e contestualmente alla consapevolezza che è in salita la strada per il settimo posto in classifica può essere riprodotto in occasione del successo casalingo per 3-2 contro il fanalino di coda Cavese nella penultima giornata della stagione regolare. Un sorriso a metà 'rende l’idea' perché questa vittoria, la seconda consecutiva al Barbera, è un mix di aspetti positivi e negativi. Un contenitore all’interno del quale la gioia dettata dalla conquista dei tre punti, che consentono agli uomini di Filippi di superare il Teramo (che ha pareggiato ad Avellino) e flirtare con il settimo posto avendo agganciato a quota 50 punti il Foggia sconfitto a Castellammare di Stabia, si mescola con tutta quella serie di difetti (tecnici e di natura caratteriale) da cui la squadra non riesce proprio a svincolarsi. Ed è questo l’aspetto più allarmante in vista dei playoff, inevitabile punto di riferimento nel momento in cui i rosa nei giorni scorsi hanno avuto il supporto della matematica.

Se queste ultime gare della regular season funzionano come veri e propri strumenti di valutazione della consistenza e del livello di affidabilità del gruppo in vista degli spareggi che metteranno in palio un posto per la serie B è giusto nutrire più di una perplessità e condire già ora con un po’ di pessimismo il piatto che lo staff tecnico cucinerà in vista dell’imminente segmento post-season. Al di là del successo, che condanna gli avversari alla retrocessione in serie D, il Palermo visto contro la Cavese non può fare tanta strada. Commettendo gravi errori in termini di attenzione o di concentrazione, con riferimento nel caso specifico ai due gol regalati di fatto ai campani passati in vantaggio al grazie ad un acuto di Bubas in seguito ad una sbavatura di Accardi e in grado nella ripresa di ristabilire momentaneamente la parità con il gol del 2-2 di Matera sugli sviluppi di un rimpallo in area, una squadra difficilmente può legittimare le proprie ambizioni. E non può proiettarsi con ottimismo verso il prossimo obiettivo se stecca dal punto di vista dell’atteggiamento mentale, se non valuta bene certi aspetti della gara riconducibili al fatto che inconsciamente è stata sottovalutata una Cavese ormai spacciata, e se gioca a tratti con una sufficienza visibile attraverso il modo in cui sono state sprecate diverse occasioni da rete (propiziate dalla predisposizione di una Cavese che con un 4-3-3 ha affrontato la gara a viso aperto non avendo più nulla da perdere) e assolutamente incompatibile con l’indirizzo che dovrebbe prendere la squadra.

Brava a ribaltare l’iniziale gol di svantaggio con il pari firmato Lancini (tap-in favorito da una corta respinta del portiere uscito poi in barella a causa di un infortunio alla spalla destra dopo un brutto impatto con il palo) e con la rete di Valente (la terza in campionato, la seconda di fila in casa) su assist di un brillante De Rose e anche fortunata in occasione del sigillo definitivo di Rauti arrivato in maniera rocambolesca in seguito ad un rimpallo propiziato da un rinvio sbagliato del portiere Russo. Brava, fortunata e anche disattenta e poco efficace nell’interpretazione della fase di non possesso. Sotto la superficie (vittoria, tre gol fatti e settimo posto alla portata) c’è un nucleo composto, al di là della presenza di note positive come ad esempio la prova di alcuni giocatori rimasti dietro le quinte nelle ultime settimane come Doda e Broh, da incertezze, vuoti e fragilità che in ottica playoff impongono urgentemente un’attenta riflessione.