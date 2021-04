Le telecamere non sarebbero state un problema per Salvatore Omezzoli , lo diceva chiaramente utilizzando un linguaggio colorito. L'assistente socio-sanitario del centro per diversamente abili Ben Haukal di Brancaccio è tra i principali indagati dell'inchiesta Mani a posto dei carabinieri di Palermo . Il blitz, che ha fatto scattare gli arresti domiciliari per tre persone con l'ipotesi di maltrattamenti e che vede cinque indagati, è scattato ieri. Le riprese delle telecamere nascoste mostrano un quadro di vessazioni e violenza con gli ospiti presi di mira e picchiati da chi, almeno sulla carta, era incaricato di occuparsene. I militari, su delega della procura, hanno impiegato appena quindici giorni per mettere insieme i pezzi di questa storia. A partire da quanto sarebbe accaduto il 7 gennaio scorso. Giorno in cui uno degli ospiti, affetto da una grave disabilità psico-fisica, sarebbe stato picchiato e vessato. Ma l'aspetto più grave, secondo quanto emerge nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice Giuliano Castiglia , sarebbe quello omissivo. Una condotta « crudele » basata sul mancato intervento davanti a un atto di autolesionismo dell'ospite, consistente nel colpire « ripetutamente e con forza » il pavimento con la testa.

L'indomani i segni sul corpo dell'uomo sarebbero stati notati da due psicologi. Informati i vertici dell'Associazione italiana assistenza spastici di Palermo sul tavolo della procura è arrivata la denuncia firmata dal presidente Salvatore Nicitra. Dal 15 al 29 gennaio scorso sei telecamere nascoste, istallate dai carabinieri, iniziano a filmare 24 ore su 24 tutto ciò che accade all'interno del Ben Haukal. Ed è proprio l'ultima sera in cui vengono effettuate le registrazioni che viene immortalato un altro fatto particolarmente grave. Uno degli ospiti, intorno alle 22.30, viene sollevato di peso mentre si trova a letto. «Omezzoli - si legge nell'ordinanza - gli afferra violentemente il capo, spingendolo violentemente, compire il collo dell'uomo a mo' di tentativo di soffocamento contro la più alta delle barre laterali del letto. Poi aiutandosi anche con l'altra mano per dare maggiore forza». Ad assistere, a quanto pare senza intervenire, è un altro operatore indagato: Salvatore D'Anna.

Il resto dei giorni all'interno della struttura è paragonabile a un festival dell'orrore, almeno secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. L'11 gennaio le telecamere immortalano l'assistente socio sanitaria Viviana Lombardo, finita indagata, che impone a un paziente di accudire un ospite. Il primo però non riesce a vestirlo e come conseguenza viene colpito con un calcio. Il 15 gennaio alle azioni si aggiungono i commenti. A pronunciarli, secondo la ricostruzione degli investigatori, era l'assistente Salvatore D'Anna. «Sei un porco» e ancora «sei un vastaso maleducato». Poco dopo, come già avvenuto il 7 gennaio, uno degli ospiti comincia a sbattere la testa sul pavimento, provocandosi ferite e la fuoriuscita di sangue. Nessuno però interviene per fermalo.

Dentro l'immobile, nel quartiere Brancaccio, sarebbero volate sedie e tavoli, scaraventati contro i pazienti. Tra i casi indicati c'è quello che avrebbe avuto come protagonista Francesco Restivo, nei cui confronti è stato disposto l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria così come per l'altra indagata Anna Zora. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe lanciato una sedia a rotelle, colpendo alle gambe uno degli ospiti. Sempre Restivo avrebbe utilizzato un mazzo di chiavi per colpire un diversamente abile.