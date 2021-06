Una storia d'amore non gradita . Ci sarebbe questo dietro il tentato omicidio di un meccanico di 60 anni di Canicattì , in provincia di Agrigento. I poliziotti, in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere firmata dal gip, hanno arrestato il 75enne Luigi La Lomia . L'anziano, infatti, è accusato del tentativo di omicidio , avvenuto domenica mattina in una traversa di via Libia a Canicattì.

La vittima si trova ricoverata, in condizioni cliniche gravi, al Policlinico di Messina. Stando a quanto ricostruito finora dall'accusa, il 60enne sarebbe stato prima colpito ripetutamente con un bastone e poi investito con un Fiat Doblò utilizzato come ariete. Il tentativo di omicidio sarebbe avvenuto perché fra la vittima e l'indagato vi sarebbero stati ripetuti alterchi per una storia d'amore non gradita da parte dei familiari.