Il Palermo esulta dalla poltrona. Senza giocare, infatti, i rosanero hanno ottenuto a due turni dalla fine della stagione regolare la qualificazione ai playoff. La certezza matematica dell’approdo agli spareggi post-season l’ha sancita il risultato della gara Foggia-Monopoli , recupero del match valido per la trentaquattresima giornata del girone C del campionato di serie C. Solo un successo degli ospiti, undicesimi con 40 punti a sette lunghezze di distanza dai rosa, avrebbe rinviato il suggello dell’aritmetica e invece la vittoria dei rossoneri (1-0, gol di Curcio all’84’) ha consentito alla compagine di Filippi di 'festeggiare' già oggi e senza scendere in campo.

Quello del Palermo, sicuro di arrivare almeno al decimo posto, è però un sorriso a metà. Se da una parte è stato centrato l’obiettivo minimo stagionale, dall’altra infatti l’affermazione della formazione guidata da Marchionni complica la rincorsa dei rosanero verso il settimo posto che consentirebbe nel primo turno dei playoff di girone di affrontare in gara secca l’ottava classificata in casa e dunque con due risultati su tre a disposizione. Pur non avendo nelle ultime due giornate un calendario agevole, il Foggia resta favorito: è al settimo posto avanti di tre punti e, come peraltro il Teramo attualmente ottavo a +1 sui rosa che sono a quota 47, in caso di arrivo a pari punti è in vantaggio rispetto al Palermo in virtù dei risultati maturati negli scontri diretti. La speranza di agganciare in extremis la settima posizione, in ogni caso, c’è ancora e agli uomini di Filippi non resta che alimentarla battendo in casa il fanalino di coda Cavese. La gara è ampiamente alla portata ma non è scontata e, oltretutto, in questi giorni la marcia di avvicinamento verso il match in programma domenica al Barbera alle 17,30 non è nata sul fronte rosanero sotto una buona stella.

Ad introdurre il capitolo dedicato alla sfida con i campani, nella quale quasi certamente il tecnico dovrà fare i conti con diverse defezioni a causa di alcuni infortuni, è stato un nuovo allarme Covid scattato in seguito alla positività di un componente del gruppo-squadra emersa lunedì. Il Palermo, in realtà, ha già tirato un primo sospiro di sollievo in virtù dell’assenza di nuovi positivi registrata in occasione dei tamponi effettuati proprio lunedì (giorno in cui il giocatore positivo, partito con i compagni per la trasferta a Bari e uno dei 'superstiti' della spirale Covid che ha avvolto la squadra lo scorso ottobre, è stato posto subito in isolamento mentre il resto del gruppo – ha comunicato il sito ufficiale - è stato sottoposto a test con tampone molecolare e sierologico nel rispetto di tutti i protocolli) ma, per una maggiore sicurezza in relazione ai tempi di incubazione, probabilmente sarà ancora più indicativo ed importante l’esito del ciclo di tamponi a cui i tesserati rosanero si sono sottoposti oggi.