Il gestore di un centro scommesse di Palermo portava avanti l'attività nonostante i divieti imposti dalle norme anti-Covd. Nei suoi confronti è scattato il sequestro dei computer, oltre all'emissione di una multa di 50mila euro.

Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri insieme ai funzionari delle dogane e dei monopoli di stato. L'uomo, che è stato denunciato, registrava le giocate su un sito online non autorizzato in Italia, su cui i clienti potevano effettuare puntate anche sugli eventi sportivi non previsti dal palinsesto dell'Agenzia delle dogane e monopoli .