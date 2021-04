Chi pensava che l’abbonamento del Palermo al festival delle occasioni sprecate fosse finalmente scaduto è stato smentito. L’abbonamento è ancora valido e i rosanero lo hanno esibito con masochismo anche allo stadio San Nicola in occasione del 2-2 rimediato contro il Bari nella trentaseiesima giornata del girone C. Un risultato che h a dell’incredibile se si considera che fino ad un quarto d’ora dalla fine del match gli uomini di Filippi erano meritatamente in vantaggio di due reti (a segno l’ex di turno Floriano che al 30’ del primo tempo ha trasformato un calcio di rigore procurato da Kanouté e al 10’ della ripresa Santana , entrato all’alba del secondo tempo al posto proprio di Floriano, con un destro che ha sorpreso sul suo palo il portiere Frattali) nell’ambito di una partita che la squadra stava giocando con ordine e lucidità al cospetto di un avversario sfiduciato e anche in confusione.

Chi pensava che l’abbonamento del Palermo al festival delle occasioni sprecate fosse finalmente scaduto è stato smentito. L’abbonamento è ancora valido e i rosanero lo hanno esibito con masochismo anche allo stadio San Nicola in occasione del 2-2 rimediato contro il Bari nella trentaseiesima giornata del girone C. Un risultato che ha dell’incredibile se si considera che fino ad un quarto d’ora dalla fine del match gli uomini di Filippi erano meritatamente in vantaggio di due reti (a segno l’ex di turno Floriano che al 30’ del primo tempo ha trasformato un calcio di rigore procurato da Kanouté e al 10’ della ripresa Santana, entrato all’alba del secondo tempo al posto proprio di Floriano, con un destro che ha sorpreso sul suo palo il portiere Frattali) nell’ambito di una partita che la squadra stava giocando con ordine e lucidità al cospetto di un avversario sfiduciato e anche in confusione.

E invece da questo Palermo bisogna aspettarsi di tutto. Nel bene, come avvenuto in alcune circostanze in questa stagione ricordando ad esempio il pareggio a Catanzaro o il pari e la vittoria nei due derby con il Catania, e anche nel male in relazione alla capacità della compagine guidata prima da Boscaglia e adesso da Filippi di complicarsi la vita e farsi del male da sola. Il difetto, visibile allargando lo zoom sulle ultime settimane già in occasione del blitz vincente a Caserta e poi anche a Monopoli in un match perso clamorosamente a causa di una rimonta subita nel finale, è emerso un’altra volta: solo una squadra autolesionista come quella rosanero poteva riuscire nell’impresa, con due gol di vantaggio, di fare rientrare in partita questo Bari - vulnerabile e ancora prigioniero delle proprie incertezze - e non conquistare l’intera posta in palio in una sfida assolutamente sotto controllo. Chi non ha visto la gara e legge Bari-Palermo 2-2 può essere indotto a pensare che per gli ospiti si tratta di un ottimo risultato conquistato su un campo molto difficile contro una delle squadre più attrezzate del girone C di serie C.

E in effetti, a prima vista, il pari sembra comunque un buon risultato che serve a muovere la classifica ma in questo caso, analizzando il modo in cui è maturato, accogliere con soddisfazione questo punteggio è obiettivamente un esercizio complicato. Una squadra che ha avuto la capacità di rendere il match in discesa con una prova peraltro di grande spessore impostata sulle certezze e la fiducia acquisite dopo il successo interno con il Foggia non può gettare al vento, oltretutto contro una squadra blasonata e in un contesto prestigioso, l’occasione di portare a casa i tre punti. Perché è successo? E di chi è la colpa? Partendo dal presupposto che limiti di natura tecnica e caratteriale non mettono la compagine rosanero nelle condizioni di potere amministrare un risultato, ci ha messo del suo anche e soprattutto il tecnico Filippi sbagliando la gestione dei cambi nell'arco dei 90 minuti come dimostra il fatto che nella porzione finale dell’incontro la squadra è rimasta in dieci con Almici out per un infortunio muscolare e insostituibile poiché i tre slot a disposizione per le sostituzioni erano già terminati.

E’ la stessa ingenuità commessa mercoledì al Barbera con il Foggia. Una relazione diretta causa-effetto non è dimostrabile nel senso che il Palermo non ha subìto la rimonta dei biancorossi perché si è ritrovato in inferiorità numerica ma gli errori di lettura e di valutazione provenienti dalla panchina (sostituire un giocatore già ammonito per paura di un eventuale cartellino rosso ci può anche stare ma perché cambiare per forza quando non ce n’è bisogno o in una fase del match in cui le risposte del gruppo sono incoraggianti?) hanno agevolato certamente il compito dei padroni di casa. Che dopo avere accorciato le distanze al 75’ con un gol di Mercurio (subentrato al 58’ all’ex di turno Rolando) con un tiro 'sporco' deviato dal neo-entrato Lancini hanno sfruttato l’inerzia favorevole alimentata dal gol e al 90’ hanno ristabilito la parità con un gol del difensore Perrotta lasciato colpevolmente solo e libero (nel fazzoletto di campo presidiato nel caso specifico da Marong, entrato dopo l’intervallo al posto di Marconi, anche se la sbavatura è più di reparto) di indirizzare il pallone verso l’angolino con un colpo di testa.