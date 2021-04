Al cambio di programma si è aggiunto un brutto e inatteso fuori programma. Da un punto di vista logistico, per il Palermo è stata ieri un’antivigilia di partita (fuori casa con il Bari) movimentata a causa di un increscioso fatto di cronaca. Il pullman della squadra , che in un primo momento avrebbe dovuto 'muoversi' nel secondo pomeriggio dallo stadio direzione porto in vista del viaggio notturno in nave per Napoli (tappa intermedia della trasferta in terra pugliese), nel momento in cui è cambiato l’itinerario per cause di forza maggiore - pare che non sia arrivata la nave dal capoluogo campano - è partito senza giocatori e staff a bordo (la comitiva rosanero ha viaggiato questa mattina in aereo da Trapani con un volo per Brindisi) e in serata a Messina è stato preso a sassate.

A comunicarlo è stato sul sito ufficiale la società di viale del Fante che, tramite una storia Instagram, ha pubblicato anche la foto di uno dei vetri in frantumi. Nella nota viene specificato che il mezzo è stato danneggiato mentre percorreva viale Giostra a poche centinaia di metri dagli imbarchi per il traghetto per la Calabria. Il pullman nero della ditta Labisi e riconoscibile perché contrassegnato dai colori e dalle tre ali che identificano il logo del club in aggiunta alla scritta Palermo giallo oro, era diretto a Brindisi per raggiungere la squadra in vista del trasferimento a Bari.

Alcune persone con il volto coperto – racconta l’autista del mezzo come riporta il sito del sodalizio targato Hera Hora – hanno colpito ripetutamente i vetri distruggendone uno e rendendo impossibile la prosecuzione del viaggio. Il pullman, tornato indietro già ieri sera, è stato sostituito da un altro mezzo partito sempre ieri da Palermo e sul quale è stato effettuato il 'travaso' di tutto il materiale tecnico necessario alla squadra. Che con questo secondo pullman, domani dopo la partita in programma alle 15 allo stadio San Nicola si recherà a Napoli in vista del viaggio di ritorno in nave.