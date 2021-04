Due furti sono stati sventati ieri dalla polizia a Palermo . Nel primo caso è stata fondamentale la collaborazione di un cittadino per evitare che un 37enne , pregiudicato e residente nel quartiere Borgo Vecchio, compisse un raid notturno in un negozio di articoli per la casa di via Errante . Quando è arrivata la volante, l'uomo aveva già divelto la saracinesca, mandato in frantumi la vetrata dell'esercizio commerciale e caricato 15 colli in un carrello della spesa .

Il secondo episodio è accaduto in piazza Valdesi a Mondello, sempre nella notte. Qui i poliziotti hanno fermato un'auto con a bordo quattro uomini, risultati tutti residenti nel quartiere Zen. Alla domanda su cosa ci facessero di notte e in pieno coprifuoco in giro per la città, nessuno ha saputo dare una risposta plausibile. A quel punto gli agenti hanno deciso di perquisire l'abitacolo e hanno trovato oggetti utili per compiere furti, nonché la centralina di un'automobile.

Il giovane che si è detto proprietario degli arnesi è stato denunciato per il possesso di oggetti atti all'effrazione, mentre per gli altri è scattata la denuncia a piede libero per la violazione delle prescrizioni inerenti l'avviso orale di cui sono risultati già destinatari per fatti precedenti. Per tutti, invece, è stata elevata la sanzione amministrativa legata alle r.