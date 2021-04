Ammonta a circa un milione di euro la somma sequestrata agli eredi di Mario Marchese, uno dei condannati del maxi-processo a Cosa nostra e deceduto cinque anni fa. La misura di prevenzione è stata disposta dal tribunale di Palermo ed eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo. Fino alla fine della propria vita, Marchese è stato accusato di avere guidato il mandamento di Villagrazia-Santa Maria di Gesù.

Dalle indagini patrimoniali è emerso come i beni a disposizione della famiglia di Marchese siano stati frutto delle attività illecite portate avanti nel corso degli anni. Per questo i sigilli sono stati posti a due abitazioni nella zona di Villagrazia e a un distributore di carburanti in via Oreto, oltre che ai beni aziendali della società che lo gestisce, compresi quattro rapporti bancari.