Oltre una tonnellata di frutta e verdura è stata sequestrata dalla guardia di finanza di Palermo a un ambulante. Dai controlli delle Fiamme Gialle è emerso che il commerciante non aveva autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Per questo motivo, l'uomo è stato segnalato alle autorità locali per la sanzione pecuniaria, mentre la merce - 950 chili di ortaggi e 350 chili tra frutta fresca e secca - è stata sequestrata. I prodotti sono stati dati in beneficenza alla comunità alloggio Opera Don Calabria e ad altri enti assistenziali.