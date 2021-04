La forma è rivedibile ma obiettivamente, soprattutto in un momento come questo del campionato nel quale i punti in palio sono sempre più pesanti, cosa importa? Conta la sostanza e, nel caso specifico, conta che il Palermo abbia centrato la propria missione battendo (1-0) il Foggia allo stadio Renzo Barbera nel recupero della gara valida per la trentatreesima giornata del girone C non disputata lo scorso 29 marzo a causa del cluster presente all’interno della compagine pugliese. Doveva vincere e ha vinto la compagine di Filippi che, pur non incantando sul piano del gioco, ha conquistato tre punti d’oro che valgono il sorpasso ai danni del Teramo e contestualmente l’ottavo posto solitario in classifica , target mai raggiunto finora in questa stagione.

La forma è rivedibile ma obiettivamente, soprattutto in un momento come questo del campionato nel quale i punti in palio sono sempre più pesanti, cosa importa? Conta la sostanza e, nel caso specifico, conta che il Palermo abbia centrato la propria missione battendo (1-0) il Foggia allo stadio Renzo Barbera nel recupero della gara valida per la trentatreesima giornata del girone C non disputata lo scorso 29 marzo a causa del cluster presente all’interno della compagine pugliese. Doveva vincere e ha vinto la compagine di Filippi che, pur non incantando sul piano del gioco, ha conquistato tre punti d’oro che valgono il sorpasso ai danni del Teramo e contestualmente l’ottavo posto solitario in classifica, target mai raggiunto finora in questa stagione.

Si può discutere sui valori tecnici e la qualità di questa squadra che in ogni partita commette determinati errori (provenienti anche dalla panchina, in questo caso, se si considera che Filippi si è ritrovato nel finale con Floriano e Almici alle prese con i crampi e insostituibili dato che aveva esaurito i tre slot a sua disposizione) sia individuali che di reparto esponendosi spesso, ad esempio, alle ripartenze dell’avversario in seguito ad un’errata lettura di una situazione di gioco o un disimpegno sbagliato in fase di impostazione, ma non si può non riconoscere che il Palermo targato Filippi, che peraltro sta viaggiando con numeri più che positivi avendo ottenuto tredici punti in sette partite, in alcune circostanze sa cosa vuol dire essere pratici. Sa rimboccarsi le maniche, resettare dopo un’ingenuità o una sbavatura e, zigzagando tra le proprie imperfezioni, sfruttare al massimo tutto ciò che ha nel proprio bagaglio. Sufficiente, più di una volta, per vincere le partite in un contesto come questa serie C in cui, va detto, il livello degli avversari e delle gare è tale per cui anche una squadra vulnerabile come il Palermo può tranquillamente imporsi ed esprimere il proprio potenziale. L’identikit del giocatore che abbraccia queste ultime considerazioni è quello di Valente, autore del gol (destro in area di prima intenzione al'82' su assist del capitano di giornata ed ex di turno Floriano) che ha consentito ai padroni di casa di superare un Foggia bene organizzato ma che nella ripresa è andato gradualmente in debito di ossigeno pagando i ventiquattro giorni di pausa tra Covid e turno di riposo già calendarizzato.

Dopo un buon primo tempo nel quale erano riusciti ad impegnare in alcune circostanze il portiere Pelagotti (reattivo su un sinistro di Vitale e su due conclusioni di Curcio di cui una su punizione), nel corso della ripresa gli uomini guidati da Marchionni (squalificato e sostituito da Cau) hanno patito la mancanza del ritmo partita evidenziando un ritardo di condizione nei confronti di un Palermo abile, comunque, a riorganizzarsi dopo una fase iniziale all’insegna della sofferenza dovuta a movimenti sbagliati (Rauti, confermato nel ruolo di centravanti prima di lasciare il posto durante la ripresa a Saraniti reduce da un’esclusione per scelta tecnica nel match con la Vibonese, non riusciva a pungere pur muovendosi bene senza palla) e distanze non corrette tra i reparti. Dove non è arrivata la qualità, tuttavia, è arrivato il cuore, la voglia di raggiungere il risultato. Con la compattezza e un utile pragmatismo, dote presente nel dna ad esempio di De Rose, uno dei migliori tra i rosa ieri per intelligenza tattica e capacità di dare equilibrio e marchio di fabbrica di Marong, difensore confermato nell’undici titolare e bravo a farsi valere nei duelli anche con palloni rinviati senza fronzoli.