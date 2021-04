Sanzioni per un totale di 50mila euro sono state elevate nei confronti del titolare di un centro scommesse nel quartiere Villagrazia, a Palermo. L'esercizio, oltre a operare in una fase in cui, per via dell'emergenza Covid , non è prevista l'attività, è risultato totalmente sprovvisto di autorizzazioni .

I carabinieri, al termine dei controlli, hanno sequestrato le apparecchiature presenti nel locale e proceduto a denunciare l'uomo. Per lui e per due clienti sono scattate anche le sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.