Le partite non durano quarantacinque minuti ma novanta. Ne è consapevole, ovviamente, anche il Palermo ma a volte teoria e pratica non coincidono e, di conseguenza, capita che interpretando le due frazioni di gioco in maniera diversa non si riesce a portare a termine la propria missione. Perché scendere in campo con intensità e il giusto piglio solo nella ripresa dopo avere gettato al vento, di fatto, l’intero primo tempo? L’effetto di questa disomogeneità è lo 0-0 rimediato dai rosanero al Barbera contro la Vibonese nel primo anticipo della 35esima giornata del girone C del campionato di serie C. Epilogo di una partita segnata, che i padroni di casa erano destinati a non vincere. Perché se il portiere Mengoni (entrato dopo l’intervallo al posto dell’ex rosa Marson, out a causa di un problema alla spalla sinistra) esce dal cilindro la parata-super con la quale nel finale è riuscito a deviare sopra la traversa la conclusione ravvicinata di Floriano servito da Kanouté vuol dire che gli dei del calcio avevano deciso che questo match sarebbe terminato in parità e a reti bianche. Tuttavia bisogna chiedersi: ma il Palermo cosa ha fatto per spostare l’inerzia del match dalla propria parte?

Risposta: non ha fatto ciò che era necessario per vincere. E avere approcciato bene la seconda frazione di gioco, dopo un primo tempo privo di contenuti e senza mordente, ancora condizionati mentalmente dal finale choc di Monopoli, non è bastato per eseguire il piano d’azione elaborato durante la fase di preparazione della partita. Se anche nel primo tempo i rosanero avessero giocato con lo stesso spirito e la stessa voglia mostrata nella ripresa, non esaltante sul piano del gioco ma accettabile quanto meno dal punto di vista della grinta, probabilmente la gara avrebbe preso una piega diversa. E gli uomini di Filippi, a prescindere dalla sfortuna con cui soprattutto nell’ultimo segmento del match hanno dovuto fare i conti in fase realizzativa, probabilmente avrebbero creato in tempo le condizioni per scardinare il bunker della Vibonese. Che si è difesa con ordine ed una buona organizzazione.

Se avessero avuto maggiore qualità, peraltro, i rossoblù - squadra con il maggior numero di pareggi del girone e con una sola vittoria nel 2021 - nei secondi 45 minuti di gioco avrebbero potuto sfruttare molto meglio tre ripartenze che invece, anche per merito dei padroni di casa come in occasione di un provvidenziale intervento in scivolata di Accardi, non hanno sortito effetti. L’ultimo contropiede, vanificato al tramonto della gara da una parata di Pelagotti su un tiro del neo-entrato La Ragione, è stato propiziato da un errore in disimpegno di Marong. Unica sbavatura nell’ambito di una prova più che sufficiente da parte del difensore gambiano classe 2000, all’esordio assoluto con la maglia rosanero. Il difensore ex Parmonval, che ha agito nel primo tempo sul centrosinistra della linea a tre e nella ripresa sul centrodestra nel momento in cui Accardi dopo l’intervallo è entrato al posto del centrale Palazzi, alle prese con un fastidio ad un tallone, ha ripagato la fiducia del tecnico dando risposte confortanti e dimostrando di essere uno del gruppo a tutti gli effetti.

In questo caso ha avuto ragione Filippi ma, specialmente in un momento come questo in cui ci sono in palio punti pesanti, bisogna fare attenzione alla tentazione di volere stupire per forza con scelte sorprendenti. L’impiego nel finale del difensore Peretti (entrato al posto di Valente) nell’inedito ruolo di punta, ad esempio, impone una riflessione sull’opportunità di rinunciare ancora a Saraniti, anche e soprattutto alla luce dell’assenza dell’infortunato Lucca. Giusto dare un segnale se in allenamento i feedback del giocatore non sono funzionali alle esigenze del gruppo, ma siamo sicuri che un Palermo che fatica a trovare la giocata risolutiva in zona gol (e Rauti, schierato come centravanti, in questo senso non ha lasciato una traccia significativa) possa senza alcun problema fare a meno di un attaccante di ruolo che, pur avendo reso finora al di sotto delle aspettative, ha comunque dimostrato durante il girone di andata di potere fornire un utile contributo alla causa?