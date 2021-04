Se c’è ancora qualcuno che non ha capito cosa è il Palermo targato 2020/21 e vuole scoprirlo cosa può fare? Molto semplicemente non deve fare altro che vedere la partita persa 2-1 dai rosanero nel finale sul campo del Monopoli nel recupero del match valido per la trentaduesima giornata del girone C e non disputato lo scorso 20 marzo. Una partita che rispecchia fedelmente il profilo che i rosanero ormai hanno assunto dopo la disputa di una grossa fetta di campionato e che riassume l’incompiutezza di una squadra che , come dimostra la ripetitività di certe situazioni, anche se qualche volta dà l’impressione di potere esplorare nuovi territori evidentemente non riesce a superare determinati confini.

Questione soprattutto di mentalità, fattore attraverso il quale una squadra nella stessa situazione del Palermo e cioè in vantaggio di un gol in una sfida ampiamente alla portata (a segno in questo caso il difensore Somma al 29’ del primo tempo con un tap-in dopo una sponda di Marconi sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Floriano) avrebbe certamente incanalato verso i propri binari creando i presupposti necessari per portare a casa una vittoria importante anche per il morale nella corsa per una posizione favorevole in zona playoff. E invece la compagine di Filippi, intenzionata sulla carta a dare continuità alla serie di due vittorie di fila e tre successi consecutivi in trasferta, ha steccato mostrando in più di una circostanza lo stesso atteggiamento a causa del quale sabato a Caserta (dopo l’errore dal dischetto di Kanouté) aveva consentito ai padroni di casa di rientrare in partita rimettendo clamorosamente in discussione un risultato già acquisito.

L’allarme, 'coperto' in Campania dalla vittoria e dalla tripletta di Lucca, è scattato di nuovo e in maniera preoccupante anche allo stadio Veneziani di Monopoli in una partita che, anche in ottica playoff, ha detto un paio di cose sulle quali i rosa dovrebbero riflettere con attenzione: la prima è che il Palermo non sa e non può gestire, cosa che (e in questo caso la responsabilità è soprattutto del tecnico che dovrebbe dare determinati input) la squadra colpevolmente ha fatto dopo il gol di Somma rallentando il ritmo e provando ad addormentare la partita invece di tenere il piede sull’acceleratore e aggredire un match tutt’altro che proibitivo. La seconda è che nel calcio (dalla Champions fino alle categorie inferiori) è la cura dei dettagli che fa la differenza. Attenzione e cura del particolare significa che Saraniti (entrato al 10’ del secondo tempo al posto di Lucca uscito claudicante e con il supporto dei sanitari per un infortunio al ginocchio sinistro, episodio che si intona perfettamente con un secondo tempo nero, come la maglia indossata dalla squadra, nel quale va messo tra gli appunti anche il palo colpito da Valente con un destro da fuori area) non deve commettere, ingenuamente e sotto gli occhi dell’arbitro, il fallo che a due minuti dal 90' ha scaturito la punizione vincente di De Pauli da fuori area. E significa pure che non ha motivo di esistere l’iniziativa personale dello stesso De Pauli dalla quale, dopo un rimpallo, è nata al 93’ la rete del 2-1 di Viteritti con un tiro di destro da posizione defilata indirizzato verso il secondo palo.

Il gol-vittoria è il premio ai meriti di un Monopoli che, al di là delle leggerezze degli ospiti, è stato bravo a crederci fino alla fine. E aveva ragione Filippi quando alla vigilia ha detto che i biancoverdi, in emergenza, avrebbero dato qualcosa in più. I pugliesi, appena usciti dalla spirale del Covid, sono scesi in campo spinti dalla voglia di dare un calcio alla sfortuna e gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il Palermo, che ha lasciato il segno da questo punto di vista in un paio di circostanze, a Monopoli ha subìto questa inerzia rimediando una sconfitta sorprendente (meriti dei biancoverdi a parte) per il modo in cui è maturata e per la quale i rosa sono chiamati a recitare il mea culpa.