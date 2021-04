Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone a Palermo. Sei sono stati i soggetti arrestati in flagranza di reato e accusati a vario titolo di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il gruppo gestiva un deposito di armi clandestine in una villetta a Fondo Gallo nel quartiere di Borgo Nuovo. Le ordinanze nei loro confronti sono state emesse dal tribunale di Palermo. I carabinieri hanno scoperto il deposito già l'anno scorso. Le indagini si sono concentrate particolarmente su una famiglia che abitava nello stesso quartiere dove lo scorso gennaio fu dato alle fiamme l'asilo Peter Pan.