«Non escludo la zona rossa a Palermo». Parola del presidente della Regione Nello Musumeci, che ieri si era espresso sulle sollecitazioni del sindaco del capoluogo Leoluca Orlando, tornato ancora una volta a chiedere numeri dettagliati riguardo la diffusione della pandemia in città. Una prima risposta da parte degli uffici dell'assessorato alla Salute, guidato ad interim dallo stesso Musumeci, vedevano Palermo ancora sotto la soglia dei 250 nuovi casi settimanali per 100mila abitanti. Numeri tuttavia ribaltati dalla stima provvisoria elaborata dall'ufficio statistica del Comune.

Sulla base dei dati trasmessi dal commissario per l'emergenza Covid-19, infatti, nel comune di Palermo il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile sarebbe pari a 1763: 275,2 per 100 mila abitanti. Ieri, con riferimento alla settimana dal 28 marzo al 3 aprile, era pari a 251,3. «I dati - dice il Comune - sono definiti "provvisori" perché il report settimanale dell'ufficio del commissario viene stilato il giovedì».

Intanto da palazzo delle Aquile è arrivata la prima misura, in attesa della decisione sulla zona rossa: «La Ztl è sospesa, a causa della grave situazione sanitaria della nostra città che impone di evitare assembramenti sui mezzi pubblici. Per un disguido tecnico (dovuto ai tempi di sincronizzazione) qualche varco, per un breve periodo di tempo, ha dato informazioni erronee ma nessun automobilista sarà sanzionato perché l'ordinanza di sospensione è regolarmente in vigore». a dichiararlo è l'assessore alla Mobilità Giusto Catania.