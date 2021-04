Non riesce di poco la tripletta per le Madonie, dopo le vittorie di Gangi e di Petralia Soprana, Geraci Siculo si piazza al terzo posto nella puntata speciale di Kilimangiaro , trasmissione di RaiTre, che ogni anno elegge il Borgo dei Borghi. Una figura di tutto rispetto comunque per il Comune madonita, che si è visto superare soltanto da Baunei, in provincia di Nuoro e da Tropea, in provincia di Vibo Valentia, che si è aggiudicata il titolo 2021.

Non riesce di poco la tripletta per le Madonie, dopo le vittorie di Gangi e di Petralia Soprana, Geraci Siculo si piazza al terzo posto nella puntata speciale di Kilimangiaro, trasmissione di RaiTre, che ogni anno elegge il Borgo dei Borghi. Una figura di tutto rispetto comunque per il Comune madonita, che si è visto superare soltanto da Baunei, in provincia di Nuoro e da Tropea, in provincia di Vibo Valentia, che si è aggiudicata il titolo 2021.

Il verdetto è un risultato della combinazione tra voto telematico, aperto sul sito della Rai tra il 7 e il 21 marzo, e il voto della giuria di esperti: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr e Jacopo Veneziani, storico dell'arte e dottorando alla Sorbona di Parigi. Nessuno dei tre giudici ha tuttavia votato per Geraci.

Un contest preso piuttosto sul serio da tutto il contesto madonita, che ha risposto in maniera positiva all'appello lanciato su ogni canale social dalla comunità di Geraci, raggiungendo persino gli emigrati d'oltreoceano e coinvolgendo attori e personaggi dello spettacolo, da Roberto Lipari a Claudio Gioé, passando per Maria Grazia Cucinotta e Ficarra e Picone, oltre che dalla politica, con la spinta che è arrivata via social non solo dal presidente della Regione Nello Musumeci, ma anche da buona parte della giunta regionale e dell'Ars.

«Complimenti a Tropea, Borgo dei Borghi 2021 - Si legge sulla pagina Hyeracij Project, che si occupa della promozione del territorio cittadino del Comune madonita - Noi come ogni giorno, continueremo sempre nell’invito a scoprire Geraci Siculo». «La sfida è stata avvincente perché ha mosso un'intera comunità e ci ha dato anche una visibilità notevole al di fuori della Sicilia - dice il sindaco Luigi Iuppa - Siamo arrivati al terzo posto senza il voto di nessun giurato, quindi se i conti ci danno ragione, possiamo dire che Geraci è stati il più votato dalla gente. Da parte nostra, abbiamo cercato di raccontare l'aspetto bello della Sicilia».