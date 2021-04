13 voti favorevoli, quattro contrari e nove astenuti. Il bilancio consolidato , documento che mette insieme la gestione delle finanze del Comune e delle partecipate, non passa . Ennesimo brutto stop della maggioranza in sala delle Lapidi, complice questa volta la scarsa partecipazione dei consiglieri alla votazione e stop alle assunzioni del Comune.

13 voti favorevoli, quattro contrari e nove astenuti. Il bilancio consolidato, documento che mette insieme la gestione delle finanze del Comune e delle partecipate, non passa. Ennesimo brutto stop della maggioranza in sala delle Lapidi, complice questa volta la scarsa partecipazione dei consiglieri alla votazione e stop alle assunzioni del Comune.

Il documento andrà votato nuovamente, probabilmente con delle modifiche da parte degli uffici. Per il bilancio consolidato non sono previsti commissariamenti del Consiglio o provvedimenti drastici come lo scioglimento, ma la maggioranza orlandiana incasella una figura poco edificante.