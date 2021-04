«Sorpresa! Ecco in anteprima la nuova Kombat Kappa, terza maglia gara del Palermo per la prossima stagione ». Ad annunciarlo è la pagina ufficiale della squadra di viale del Fante con una foto piuttosto interlocutoria. La nuova casacca, infatti, oltre ai classici richiami al rosa e al nero su campo bianco, presenta al centro due vistose strisce di colore rosso e azzurro racchiuse tra altre due strisce nere. Un omaggio in un colpo solo, nelle varie combinazioni cromatiche, ai rivali storici del Catania , ma anche a Milan, Inter e Juventus , le strisciate tanto dileggiate dalla curva del Barbera.

Ovviamente, si tratta di un pesce d'aprile, recepito con ironia da parte dei tifosi del Palermo, che non hanno risparmiato i commenti. Da chi definisce la nuova maglia «materiale per la prossima vampa di San Giuseppe» a chi la propone come combustibile per le prossime grigliate di Pasquetta, passando per chi pensa anche a un utilizzo quotidiano del capo d'abbigliamento, che a suo dire sarebbe «buanu pi livari u pruvulazzu (buono per togliere la polvere, ndr)».

Non mancano le critiche a stampo catastrofista: «Una maglia del Palermo con i colori del Catania, sarebbe davvero una disfatta per tutta la tifoseria del Palermo città compresa! Meno male che è pesce di aprile», con cui fanno il paio le puntualizzazioni solenni di chi non può rinunciare a vestire i panni del divulgatore social, ricordando che «per chi non conosce la storia, i colori originali del Palermo erano rosso e blu».

L'ultima parola, tuttavia, è sempre quella della società, che commentando il suo stesso post chiede: «Ragazzi perché non ci prendete sul serio? È un omaggio alla fratellanza con le altre squadre! Se non vi piace cosa facciamo con i due milioni di pezzi ordinati?».