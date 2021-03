Ci sono altri quattro fermi nell'ambito delle indagini sulla sparatoria di martedì scorso, quando un commando ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro Giuseppe Colombo e i figli Antonino e Fabrizio.

Le indagini sono coordinate dalla Dda; per i quattro c'è infatti l'aggravante del metodo mafioso. Gli investigatori hanno fatto luce su una vera e propria faida fra i Colombo e la famiglia Maranzano.

A rompere il muro di omertà è stata una donna che ha permesso di mettere fine alla guerra che si era scatenata tra i due clan familiari. Dopo l'arresto di Giuseppe Cusimano, ritenuto il nuovo boss del quartiere, la convivenza tra i due gruppi sarebbe diventata insostenibile. Fino all'epilogo che non si è trasformato in una strage solo per alcune coincidenze. Mentre i Maranzano preparavano il raid contro i Colombo, la donna ha chiamato il 112 e ha raccontato dei piani: «Vi prego, stanno per succedere cose gravissime allo Zen».

A sparare sarebbero stati Litterio Maranzano e suo fratello Pietro, che la scorsa settimana sono stati fermati dagli investigatori della squadra mobile diretti da Rodolfo Ruperti. La donna, una familiare dei Colombo, adesso è sotto protezione dello Stato. Ha fatto i nomi dei responsabili del tentato omicidio e ha spiegato anche il movente del raid, scattato dopo una lite.