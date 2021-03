Lo hanno fermato mentre gettava una ventina di sacchi colmi di rifiuti maleodoranti all'interno dei cassonetti della Rap. Protagonista un 31enne dipendente di una nota attività commerciale, sottoposto a controllo da parte della polizia municipale in borghese, all'altezza di via Crociferi . L'uomo era alla guida di un autocarro.

Dagli accertamenti è risultato che il conducente non aveva documenti e patente di guida e il mezzo non risultava avere la revisione in regola. La denuncia alla procura è scattata anche per il titolare dell'attività dove lavora il 31enne. Già in passato la polizia municipale aveva elevato sanzioni per il mancato svolgimento della raccolta differenziata.