Arrestato per aver chiesto il pizzo a un giovane imprenditore edile che gestiva un cantiere nel quartiere della Vucciria. Per Orazio Di Maria, 37 anni, è scattata la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento nei suoi confronti è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di di Palermo. L'accusa per l'uomo è quella di estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso.