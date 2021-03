Sequestrati dalla guardia di finanza all' aeroporto Falcone Borsellino di Palermo di prodotti cosmetici e farmaceutici a tre passeggeri, due provenienti dal Ghana e uno dalla Nigeria . Nelle valigie sono stati trovati 29 flaconi di crema cosmetica di vario genere e marca aventi come principio attivo hydochinone, e 145 tubetti di creme cosmetiche di produzione artigianale, potenzialmente pericolose per la salute pubblica.

Tra la merce trovata anche 502 blister contenenti 30 pillole di medicinali di vario genere. I tre passeggeri sono stati denunciati per detenzione di prodotti cosmetici dannosi per la salute umana e immissione in commercio di farmaci senza autorizzazioni.