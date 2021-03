Quattordici persone indagate, uno finito in carcere, undici ai domiciliari, due raggiunti da obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Vanno avanti le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura distrettuale antimafia di Palermo, sugli ambienti mafiosi che ruotano attorno al quartiere di Borgo Vecchio. Le 14 misure di stamattina rientrano nell'ambito dell'operazione Resilienza II, ideale proseguimento della prima operazione Resilienza, che vide finire in manette capifamiglia, come Angelo Monti, ritenuto reggente, e personaggi di spicco della realtà criminale del Borgo.