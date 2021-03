Ci sono passi avanti nelle indagini su quanto accaduto ieri allo Zen , dove una sparatoria è andata in scena in via Fausto Coppi . La Direzione distrettuale antimafia ha fermato Letterio e Pietro Maranzano , di 35 e 21 anni. I due sono accusati di avere teso un agguato insieme ad altre persone ai danni di Giuseppe, Antonio e Fabrizio Colombo.

In principio doveva essere un chiarimento pacifico, ma così non è stato e il gruppo di cui facevano parte i Maranzano hanno aperto il fuoco. A rimanere feriti sono stati Giuseppe e Antonio Colombo, illeso invece Fabrizio Colombo. Per i magistrati che hanno siglato il provvedimento di fermo i Maranzano hanno agito con l'aggravante del metodo mafioso.