Adesso anche Italia Viva ha un assessore in giunta a Palermo. Toni Costumati , 61 anni, funzionario della Regione Siciliana, è il nuovo assessore con delega al Patrimonio, che comprende anche i cimiteri, al Verde e ai Rapporti con Reset. Il sindaco Leoluca Orlando, che fino a questo momento aveva tenuto ad interim le deleghe lasciate dal dimissionario Roberto D'Agostino, ha preferito passare a Sergio Marino , ex titolare del Verde, quella al Bilancio.

Adesso anche Italia Viva ha un assessore in giunta a Palermo. Toni Costumati, 61 anni, funzionario della Regione Siciliana, è il nuovo assessore con delega al Patrimonio, che comprende anche i cimiteri, al Verde e ai Rapporti con Reset. Il sindaco Leoluca Orlando, che fino a questo momento aveva tenuto ad interim le deleghe lasciate dal dimissionario Roberto D'Agostino, ha preferito passare a Sergio Marino, ex titolare del Verde, quella al Bilancio.

Per anni dirigente delle Acli, ma anche consigliere comunale della Dc, del Ppi e dei Cattolici democratici negli anni della Primavera di Palermo e anche in seguito, Costumati dal 2014 ha aderito al Pd facendo parte della direzione regionale ed anche responsabile dell'organizzazione della segretaria provinciale. Molto vicino al senatore Davide Faraone, ha deciso di lasciare il Partito democratico per aderire a Italia Viva di Renzi.

«Ringrazio Toni Costumati per aver accettato l'incarico, con lui abbiamo condiviso in passato un percorso comune fatto di valori e di impegni civile, un filo che non si è mai spezzato - dice Orlando - La responsabilità politica sui cimiteri è del sindaco. Costumati farà parte della cabina di regia assieme al sindaco, al capo di gabinetto Sergio Pollicita, al capo area Daniela Rimedio e al segretario generale Antonio Le Donne».

«Ringrazio il sindaco Orlando, i dirigenti e i consiglieri comunali di Italia Viva per la fiducia - la replica di Costumati - metterò il mio impegno al servizio della città e attiverò tutte le mie relazioni politiche per accendere i riflettori su Palermo. Sono pronto a dare il mio contributo per portare avanti il programma con cui il sindaco è stato eletto nel 2017».