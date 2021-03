Il Palermo va in vantaggio ma poi subisce la rimonta dell’avversario e non riesce a conquistare l’intera posta in palio. Una specie di replay del derby giocato al Barbera lo scorso e valido per il campionato di serie C è andato in onda al Pasqualino di Carini in occasione del derby Primavera nella quinta giornata del girone G del campionato di categoria (Primavera 3). Un replay, tuttavia, non integrale perché a differenza dell’1-1 maturato nel match tra le prime squadre, in questa circostanza i rosanero hanno subìto il ritorno degli etnei dopo essere andati avanti di due reti. E’ un 2-2 che lascia la bocca amara alla formazione regina del settore giovanile del club di viale del Fante intenzionata, dopo uno score di 10 punti nelle prime quattro partite disputate con tre vittorie ed un pari, a dare in vetta alla classifica un ulteriore impulso al proprio percorso.

E invece, sotto lo sguardo del tecnico della prima squadra Filippi e dello stato maggiore della società composto dal presidente Mirri, l’ad Sagramola e il ds Castagnini, i padroni di casa si sono dovuti accontentare di un pareggio, frutto di una gara che si è sviluppata sul filo dell’equilibrio e molto combattuta. Del resto, che il derby fosse sentito anche a livello giovanile lo dimostra, al di là delle parole pronunciate alla vigilia dal tecnico Capodicasa e dello striscione 11 Ultras in campo…Maciniamoli! esposto sulla recinzione interna dell’impianto di Carini, la grinta che in ogni duello e praticamente in tutti i contrasti hanno messo entrambe le squadre. A sbloccare il risultato è stato al 35’ del primo tempo l’attaccante rosanero Murania lesto, su un assist di Barcellona, a sfruttare una sbavatura difensiva di Caracò e battere il portiere con un piatto destro. Al 4’ del secondo tempo il raddoppio del Palermo siglato dal centrocampista Touré con una splendida parabola da fuori area che indovina (dopo avere toccato la traversa) il sette della porta difesa da Vadalà.

Il match sembrava incanalato sui binari rosanero e invece i ragazzi guidati dall’ex difensore rossoazzurro Marchese, bravi a non disunirsi, hanno avuto la capacità di dare alla sfida un indirizzo diverso da quello che i padroni di casa avevano, di fatto, già tracciato tra la parte finale del primo tempo e il primo segmento della ripresa. Al 12’ gli ospiti accorciano le distanze con un tap-in di Caracò in seguito ad una svirgolata di Murania sugli sviluppi di un corner e al 20’ ristabiliscono la parità con un calcio di rigore (procurato ingenuamente dal neo-entrato Corona, figlio dell’ex attaccante del Catania, Giorgio) trasformato da Russo. E gli etnei, in dieci nel finale per l’espulsione di Le Mura per somma di ammonizioni, hanno avuto un paio di occasioni anche per impreziosire la loro rimonta con il terzo gol, prima con un mancato intervento di Lo Duca su una punizione tagliata e poi con Russo che, su un cross dall’out destro di Mignemi, in scivolata manca per un soffio l’impatto con il pallone.