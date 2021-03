La partita contro il Monopoli è stata rinviata per Covid, ma il Palermo - anche se in altro modo - scende in campo lo stesso. E da protagonista. Venerdì prossimo il presidente della Serie C Francesco Ghirelli, il presidente di Libera Don Ciotti e il presidente del Palermo Dario Mirri presenteranno a Torretta le iniziative sociali che il club rosanero organizzerà nel centro sportivo della società di calcio palermitana che nascerà nel comune sciolto per mafia. Ad annunciarlo è la Lega Pro che ha deciso di affiancare l'associazione Libera di Don Luigi Ciotti nel ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Il protocollo prevede che fino a lunedì, in occasione delle partite della trentaduesima giornata di campionato di serie C, i campi di calcio si trasformino in luoghi della memoria. I capitani delle squadre della Lega Pro indosseranno la maglia Lo sport non vi dimentica per celebrare la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le maglie saranno poi messe in vendita sui canali online di Libera e il ricavato devoluto interamente all'Associazione.

«Qualche tempo fa - dice il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli - ho avuto il piacere di incontrare Don Luigi Ciotti ed e' nata da subito una intesa. Entrambi intendiamo sviluppare nuove iniziative per promuovere la cultura della legalità e lo sport, in virtù della sua forza educativa e sociale, può svolgere un ruolo fondamentale nell'operazione di contrasto alle organizzazioni mafiose».