Palermo sposa la cura del cemento, o meglio, la cura dei lavori pubblici. Prima la spinta sull'acceleratore del Prg, poi una pioggia di finanziamenti per le riqualificazioni, Leoluca Orlando sembra voler chiudere il suo ultimo mandato con il botto. Impresa ardua se si pensa che negli ultimi decenni a Palermo la parola cantiere ha fatto troppo spesso rima con ritardi, paralisi e contenziosi, Anello e Passante ferroviario docunt.

Ultimi in ordine di tempo sono i tre progetti - per un totale di 16 milioni di euro - approvati dalla giunta, che su proposta dell’assessora Maria Prestigiacomo, in collaborazione con l’area della Cittadinanza solidale guidata dall’assessore Mattina, ha sottoscritto la partecipazione del Comune al bando del governo nazionale per il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare.

Tre interventi selezionati, alla cui progettazione hanno lavorato i tecnici comunali in sinergia con diverse associazioni del territorio e con l’Università e che riguardano Borgo Vecchio, con un progetto relativo all’asilo Alessandra Parisi, l’Albergheria, con un articolato intervento che unisce interventi di riqualificazione di un’ampia area attorno a piazza San Francesco Saverio e piazza Ritiro di San Pietro e verso il mercato di Ballarò fino a via Case Nuove, con la realizzazione di nuovi spazi a giardino, la riconfigurazione di edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica e attrezzature di quartiere per l’infanzia e la genitorialità, uffici e servizi per il mercato dell’usato e per quello di Ballarò e infine lo Sperone, dove nel terreno comunale di via XXVII Maggio nel quale è stato abbattuto un vecchio edificio pericolante e di recente è stata avviata la realizzazione di un’area verde, sarà realizzato un nuovo asilo mediante il ricorso a moduli prefabbricati che rendano veloce l’installazione, proprio in prossimità dell’area verde e degli altri servizi scolastici di quartiere.

«Si tratta di tre interventi - dice il sindaco Leoluca Orlando - che esprimono in piccolo lo spirito che anima l’attività di programmazione e progettazione di questa amministrazione: fornire ai cittadini servizi di prossimità, sfruttare, riqualificandolo e adattandolo ove necessario, il patrimonio edilizio esistente, mettere a frutto le potenzialità di ciascun quartiere coinvolgendo chi in quel vive ed opera. Desidero anche esprimere un sentito ringraziamento a tutti i tecnici, comunali e non, che in questi giorni hanno lavorato con grande impegno per offrire a tutta la città una opportunità di cogliere nuovi finanziamenti per importanti lavori dal grande valore sociale, oltre che materiale».

«In particolare, all’Albergheria – spiega l’assessora Prestigiacomo – il progetto è il frutto di un percorso che ha coinvolto la circoscrizione, il dipartimento di Architettura dell’Università e diverse realtà sociali e associazioni che lavorano nel quartiere da anni e che hanno sottoscritto un apposito accordo volto anche alla gestione futura condivisa degli interventi di riqualificazione e rigenerazione». La notizia dei tre progetti segue quella dell'approvazione da parte della Regione del piano di manutenzione e restyling della piazza di Mondello, con tanto di innovazioni tecnologiche, illuminazione a basso consumo e soprattutto nuovi scarichi fognari.