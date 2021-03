«La nostra risposta alla pandemia». Così Manfredi Musumeci e Claudio Cordaro parlano della loro start-up: Dietaweek, che offre un servizio con una dieta personalizzata, ideata da un nutrizionista, preparata da una chef e consegnata a domicilio. Il tutto tramite una semplice prenotazione online. Un'impresa unica nel suo genere in Sicilia, nata dall'unione di Musumeci, ex titolare di una palestra, e di Cordaro, gestore del Mug, un noto pub palermitano. «Volevamo creare qualcosa insieme - racconta il primo a MeridioNews - ma, a settembre, la nuova chiusura ci ha dato un po' di pensieri e credevamo di doverci fermare. Poi, però, è arrivata questa idea. Nel meridione dovremmo essere i primi a fare un servizio del genere».

Dietweek si basa su un sito internet e su un app. A partire da una settantina di euro si può scegliere il menù di tutta la settimana oppure è possibile costruire una dieta insieme a Francesco Ardizzone, il nutrizionista della start-up. «Si può andare sul sito e farsi consigliare da noi scegliendo tra le nostre proposte dieci primi e dieci secondi che vanno bene più o meno per tutti - continua Musumeci - Pppure, se serve qualcosa di più specifico, si può contattare il nostro nutrizionista. Il cliente, però, può anche inviare la dieta prescritta dal suo di nutrizionista. In questo caso, si discutono i piatti con la chef e si creano su misura».

Il servizio è online da quattro mesi - anche se la partenza vera e propria è avvenuta un mese fa - ma già molte persone hanno deciso di provare Dietweek. «Nelle nostre intenzioni, il servizio era nato per chi lavora e per chi fa sport - dice Cordaro - Al momento, viste le restrizioni, ad approcciarsi sono per lo più persone che passano molto tempo fuori per lavoro e non riescono a cucinare. Anche se - rivela - tra i nostri clienti ci sono molte mogli che prenotano una dieta per far dimagrire il marito, spesso a sua insaputa». «A volte - scherza Musumeci - abbiamo avuto l'impressione che spacciassero i piatti come se fossero preparati da loro, per non fare insospettire troppo i mariti».

Tra le proposte del sito ci sono piatti che uniscono la tradizione della dieta mediterranea alla visione innovativa della chef Alessandra Messina, con pietanze che variano dalla rivisitazione dietetica della pasta col broccolo al Buriq ebraico. «Il nostro prodotto è stato studiato per rispondere al numero ampio possibile di esigenze - proseguono i titolari - Lunedì viene consegnato in un'unica soluzione un piano alimentare settimanale in monoporzioni da conservare in frigorifero. Così, il cliente può anche prendere il pasto e portarlo al lavoro, basta avere un punto in cui riscaldarlo - consigliano - I prodotti sono freschi e subiscono solo un abbattimento positivo, per cui possono conservarsi anche per dieci giorni».

«Il menù viene variato ogni tre settimane - conclude Cordaro - Si cerca di non dare mai noia a chi si approccia alle nostre diete. All'inizio abbiamo deciso di mantenere una linea che fosse coerente con la tradizione siciliana, anche se è la chef che ha il pieno comando su tutto. È lei che idea i piatti - precisa - e poi il nutrizionista dosa gli ingredienti e decide le porzioni, perché nulla deve essere lasciato al caso: ogni piatto deve avere il giusto contenuto di proteine e di nutrienti. Ma soprattutto deve essere buono. Chi smette di seguire una dieta - conclude - lo fa un po' per mancanza di tempo da dedicare alla cucina, un po' anche per noia, perché si stanca di mangiare sempre le stesse cose».