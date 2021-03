I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo hanno arrestato Francesco Reitano , 45 anni, di Catania, e sequestrato dieci chili di cocaina . L'uomo è stato bloccato in piazza Figurella a Villabate a bordo di un autoarticolato.

I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo hanno arrestato Francesco Reitano, 45 anni, di Catania, e sequestrato dieci chili di cocaina. L'uomo è stato bloccato in piazza Figurella a Villabate a bordo di un autoarticolato.

Dai controlli è emerso che l'autista era privo di patente e aveva precedenti legati allo spaccio di droga. L'uomo non sapeva dire perché da Catania si trovava nel palermitano e non aveva alcuna documentazione fiscale sulla merce che avrebbe trasportato. Il mezzo era vuoto e non c'era traccia di alcuna consegna.

Con i cani antidroga i finanzieri del comando provinciale hanno iniziato a perquisire il tir. Nella cabina di guida è stato trovato un pacco sigillato contenente diversi involucri di cocaina dal peso di oltre 10 chilogrammi. Reitano è stato così arrestato in flagranza di reato e portato nel carcere Antonio Lorusso di Pagliarelli di Palermo, a disposizione della procura.