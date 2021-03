Un focolaio che coinvolge soprattutto ragazzi è stato individuato nelle Madonie. Al momento il maggior numero di contagi per Covid-19 in quella zona si registra a San Mauro Castelverde: 50 positivi, 60 persone in quarantena su circa 1.400 abitanti. Per il sindaco del Comune in provincia di Palermo Giuseppe Minutilla è una «situazione allarmante», tanto da richiedere l'istituzione della zona rossa per la sua città al presidente Nello Musumeci. Minutilla, oltre a chiedere il lockdown, ha ordinato la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici.