Hanno tra i 20 e gli 80 anni le trenta persone beccate con il reddito di cittadinanza a Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Gli accertamenti sono stati fatti dai carabinieri e hanno portato alla scoperta di un gruppo di percettori che non avevano i requisiti per godere del sussidio statale.

Nello specifico si tratta di 22 donne e otto uomini, la maggior parte incensurati ma che comunque avevano rilasciato dichiarazioni false in merito alla propria situazione finanziaria. Il danno erariale è stato quantificato in 235mila euro. I militari hanno avviato gli iter per la sospensione dei benefici e di quanto indebitamente percepito.