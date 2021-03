Sequestrati un autolavaggio e un'officina meccanica a Mezzojuso . I controlli sono stati effettuati dai militari della guardia di finanza di Palermo con la collaborazione dei colleghi di Bagheria. Le due attività si trovano in locali attigui e sono gestite da due soggetti risultati sprovvisti delle autorizzazioni aimbientali per lo scarico delle acque nonché dei permessi amministrativi. Gli esercizi erano anche sconosciuti al Fisco .

Per i due uomini è scattata la contestazione relativa all'abusivismo con le segnalazioni alle autorità competenti. In questi casi le multe arrivano fino a oltre 15mila euro. Dai controlli, inoltre, è emerso che entrambi gli indagati percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Nei loro confronti è scattata anche la segnalazione all'Inps a cui spetterà la sospensione dell'erogazione del sussidio, per poi tentare di recuperare le somme elargite in precedenza.