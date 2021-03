Colpo nella notte all'asilo La Malfa. I carabinieri del stazione Acqua dei Corsari hanno arrestato per furto aggravato C.l. 37enne e A.W. 30enne , rispettivamente di Villabate e Misilmeri, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Colpo nella notte all'asilo La Malfa. I carabinieri del stazione Acqua dei Corsari hanno arrestato per furto aggravato C.l. 37enne e A.W. 30enne, rispettivamente di Villabate e Misilmeri, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I militari sono intervenuti in via Ammiraglio Cristodulo nei pressi dell’asilo riuscendo a bloccare i due che si allontanavano frettolosamente. C.l.e A.W. sono stati trovati in possesso di un computer portatile.

Gli arrestati, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati ristretti ai domiciliari, presso le loro abitazioni; la refurtiva è stata riconsegnata all’istituto scolastico.