Il nuovo mercato coperto di Ballarò sta iniziando solo ora a prendere forma, ma le polemiche già abbondano. Sotto i riflettori la prima struttura a vedere la luce, il padiglione piccolo, costruito in leghe di metallo con una copertura variopinta. Padiglione che nei rendering diffusi nei mesi scorsi non compare, o comunque non si nota, tanto da far urlare allo scandalo i tanti commentatori social che temono un ridimensionamento del progetto e delle grandi ambizioni annunciate al momento della presentazione al pubblico. In realtà il mistero è presto risolto: non è un caso se il padiglione che campeggia tra le bancarelle di piazza del Carmine non si veda nelle ricostruzioni grafiche.

«Il progetto ha vinto un premio in Corea e sarà al padiglione della biennale di Venezia - spiega a MeridioNews il professore Renzo Lecardane, responsabile scientifico progetto di ricerca-azione elaborato dal gruppo di ricerca LabCity Architecture grazie a una convenzione tra il dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo e l’Iacp - Nei rendering non si trova perché ho fatto in modo che avesse risalto il padiglione che abbiamo progettato noi, senza le parti che non condividevamo. I rendering che circolano sono gli unici mai fatti e sono i nostri. Non l'ho tolto o omesso, non l'ho fatto vedere. Ho cercato delle prospettive tali per cui non si vedesse». Il padiglione piccolo, che dovrebbe in futuro ospitare gli ambulanti, è stato oggetto di controversia: inesistente sul progetto del Darch, fortemente voluto e aggiunto dall'Iacp, con uno stile tra l'altro visibilmente diverso dal resto dell'opera.

«Da quando abbiamo fatto questo progetto c'è sempre una polemica in corso - continua Lecardane - ognuno racconta la sua storia. Abbiamo ricevuto dei premi, invece che dire "che bello" sono spuntati come sempre i detrattori che hanno fatto politica di strada. Una cosa tutta palermitana. Nel progetto sono previsti due padiglioni: uno grande, esagonale, irregolare che fa da nodo tra le due piazze e uno piccolo imposto da Iacp. Mi auguro soltanto che tutto sia realizzato come è stato progettato, perché temo che nella fase di costruzione qualcosa non vada come previsto. Non posso fare parte della direzione dei lavori, noi abbiamo dato un contributo scientifico e non vengo neanche più interpellato. Noi per esempio avevamo progettato la realizzazione della piazza con una nuova pavimentazione, la domanda è: faranno la pavimentazione nuova? Per quello che ho capito non è nelle intenzioni, lasceranno quella che c'è, con qualche toppa dove serve».

Tra le polemiche a cui si riferisce il docente c'è quella del Movimento 5 stelle, che contestò i box da destinare ai bancarellari all'interno del padiglione progettato dal Darch, definiti «pollai» per le loro dimensioni e le recinzioni. «Lo Iacp ha progettato i box - prosegue ancora - Abbiamo provato fino all'ultimo a dare la nostra disponibilità, ma non c'è stato verso, non hanno voluto che ci mettessimo mano, i nostri box non li hanno voluti, ma nella comunicazione hanno risposto in maniera ambigua, facendo intendere e non intendere che l'università c'entrasse qualcosa. Quando mi è stato detto "ti devi fermare qua" non potevo far saltare il tavolo, adesso credo li abbiano un po' modificati. A oggi il progetto realizzato evidentemente non piace a molti. E lo stesso probabilmente sarà per il padiglione grande, ma anche tanti progetti di Renzo Piano non piacciono a qualcuno, è nell'ordine delle cose, dormo tranquillo».

«Il progetto è complesso, non è fatto di un mercato soltanto - conclude Lecardane - Credo che si sarebbe dovuto e potuto fare di più come comunicazione, ma non potevamo farlo noi. Ci hanno chiesto di fare i rendering anche della parte non progettata da noi, ma non era compito nostro, è un lavoro che si paga e il nostro contributo scientifico è stato totalmente gratuito. Mi chiedo: il gioco vale la candela? Sì, perché è la mia città e sono un professore universitario, se non lavorassi per la mia città non avrei niente da insegnare».