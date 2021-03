Due arresti in poco più di una settimana. A collezionarli è stato un 19enne residente a Partinico, che è stato bloccato dai carabinieri della stazione di San Giuseppe Jato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

A casa del giovane stamattina hanno bussato i militari incaricati di accompagnarlo in tribunale per l'udienza di convalida dell'arresto avvenuto il 23 febbraio, quando il 19enne è stato trovato in possesso di oltre ottocento grammi di marijuana. Il pusher però si trovava in giro per il paese dove è stato fermato con l'accusa anche di evasione. Ai militari ha detto che stava tornando dal bar.

Ciò ha portato da una parte alla convalida dell'arresto per droga, con il gip che ha disposto i domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico, e il fermo nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si svolgerà domani per il reato di evasione.