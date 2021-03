Amara sorpresa questa mattina a Corleone. Nelle prime ore del mattino è stato dato fuoco al portone della storica chiesa di Sant'Agostino. L'atto è avvenuto proprio nel giorno della festa del santo patrono. La procura ha aperto un fascicolo. Per spegnere l'incendio alla struttura del XV secolo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sui fatti si sono espressi la Cgil e la Cisl di Corleone. Le sigle sindacali hanno mostrato la loro vicinanza a tutta la comunità. «Esprimiamo la più forte solidarietà alla chiesa di Corleone, al parroco Luca Leone e a tutta la comunità, ferita proprio nel giorno della festa del patrono del paese, san Leoluca – dichiara il segretario Cgil Palermo Mario Ridulfo - In attesa di capire le dinamiche, condanniamo un gesto che colpisce al cuore i sentimenti di una intera comunità impegnata in una grande opera di riscatto e di progresso in nome della legalità e dello sviluppo. Chiediamo agli investigatori di fare luce al più presto per individuare i responsabili di questo atto e comprendere le motivazioni alla base di questa azione».

L'accaduto è stato fermamente condannato anche dal presidente Nello Musumeci. «A qualcuno forse starà dando fastidio l'intesa con la quale le istituzioni civili e quelle religiose lavorano da anni per restituire serenità alla comunità corleonese - ha affermato - Sono sicuro che l’atto sacrilego non impedirà il percorso virtuoso avviato».