La sconfitta per 1-0 rimediata sul campo della Viterbese è stata fatale a Roberto Boscaglia . Il tecnico gelese, legato al club rosanero da un contratto biennale, è stato esonerato. Il suo sostituto? La società ha scelto la soluzione interna optando per il vice Giacomo Filippi come annuncia sul sito ufficiale (e in un orario inedito, le 23,50) la nota nella quale si comunica l’interruzione del rapporto professionale con l’ex timoniere del Trapani. «Il Palermo Fc – si legge – comunica di avere sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto Boscaglia. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata all’allenatore Giacomo Filippi. I rosanero – continua il comunicato – andranno in ritiro per proseguire la preparazione in vista della gara di mercoledì sera a Catania » .

I segnali di nervosismo nelle ultime ore erano emersi dall’esclusione di Kanouté dall’elenco dei convocati per motivi disciplinari. A questo si è aggiunto l’atteggiamento di alcuni giocatori in campo durante la partita. Tutte spie di un’atmosfera poco serena all’interno dello spogliatoio e della condizione di disagio patita da una squadra sempre più involuta e incapace. Boscaglia chiude la sua esperienza sulla panchina rosanero con un nono posto in classifica a quota 33 punti e uno score complessivo di otto vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte. Incapace di invertire il cammino sotto il profilo dei risultati ma anche delle risposte di natura caratteriale. Motivo per cui la dirigenza ha deciso di intervenire e, dopo avere imposto il silenzio stampa al termine della gara persa a Viterbo, di dare una scossa con il cambio della guida tecnica, il primo dell’era Mirri a stagione in corso.

Toccherà adesso al classe 1975 Filippi, fedelissimo di Boscaglia del quale è stato vice nelle esperienze vissute anche a Brescia (due volte), Novara e Virtus Entella, provare a dare un indirizzo diverso al resto della stagione e creare le condizioni per potere puntare ad una posizione di rilievo nella griglia dei playoff. Soluzione interna significa in un certo senso continuità, maggiore responsabilità sulle spalle di un tecnico ad interim che, comunque, durante gli allenamenti finora non ha mai avuto un ruolo marginale gestendo in prima persona determinate parti della sessione lavorativa e, in base a quanto emerso soprattutto nell’ultimo periodo, avanzando in prima fila per farsi sentire a volte anche di più rispetto al titolare della panchina.