Una lite tra due uomini è andata in scena, ieri, davanti alla scuola Renato Guttuso di Villagrazia di Carini. I contendenti, entrambi genitori di studenti che frequentano l'istituto, si sono scontrati durante un litigio. Un 31enne residente nel quartiere Zen ha investito il rivale con l'automobile, per poi colpirlo con schiaffi e pugni.